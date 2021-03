Evangélico que fingió atropello se confesó con Julio César Rodriguez: ‘Yo no soy pastor’ Durante una entrevista en 'Contigo en la Mañana', el religioso que fingió un atropello le contó a Julio César Rodríguez varias verdades.

Durante los últimos días, se viralizó un cómico video en donde se puede ver a un pastor religioso fingir un atropello. Tras la publicación, todos los medios de comunicación han cubierto la noticia. Sin embargo, el matinal de Chilevisión fue un poco más allá y entrevistó al religioso. Y en conversación con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, el caballero se confesó en vivo. Admitiendo, entre otras cosas, que no es un pastor de la iglesia evangélica como todo creímos.

César Lagos es el nombre del feligrés que protagonizó el video viral. Y durante esta mañana, estuvo presente en ‘Contigo en la Mañana’ para contar su versión de los hechos.

«Bueno yo los he escuchado a ustedes con bastante atención, y primero que nada, quiero pedir perdón’‘. Con esta frase, el supuesto pastor comenzó su relato.

«Pedirle perdón a Dios, al mundo cristiano, al ejército, al funcionario militar y a todos los que se hayan sentido ofendidos o identificados con esta situación. Yo se que se ha prestado para show. También lo admito, porque no soy nadie para poder criticar, pero yo no soy pastor«, reveló el hombre.

Declaración que no dejó indiferentes a los conductores. Inmediatamente, la conductora Monserrat Álvarez interrumpió para preguntar: «¿usted no es pastor»?.

«Yo soy un simple servidor del Señor y tengo dos años en el evangelio. Donde estoy siendo perfeccionado, a través de él. Así que les pediría que no nombren al pastor, porque yo no soy pastor. Soy un simple hermano del Señor. El Señor me rescató de las tinieblas donde yo estoy siendo perfeccionado», comentó el religioso.

Además, agregó que «he cometido un error, lo admito. Humillante, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera pierda».

El encontrón entre el ‘pastor’ y Julio César

A pesar de la confesión del protagonista del video, el hombre también ocupó la instancia para criticar las burlas de los conductores. Recordemos que el día de ayer, Julio César Rodríguez estalló en un ataque de risas luego de ver el registro.

«Yo pienso que ustedes como conductores igual han cometido errores en sus vidas. Yo igual estoy pidiendo perdón y estoy poniendo el pecho a las balas. Quiero pedirle perdón a todo el mundo, porque esto me afecta. Me han hecho pebre, ustedes se han reído. Las risas también las tomo», explicó el caballero.

Sin embargo, un tenso momento se vivió durante la entrevista. Ya que el religioso decidió sacar al baile la separación del conductor.

«Mira Julito, yo lo estimo mucho. Pero igual usted ha tenido tropiezos en la vida y yo me he reído», comenzó diciendo el protagonista del video.

Pensando que era una broma, Julio César le respondió «yo también he estado bajo la camioneta». Haciendo referencia al registro del falso pastor.

Sin embargo, el religioso arremetió contra el conductor y comentó el quiebre amoroso de este. «Yo me reí de su separación con su esposa, con su hijo. Estoy pagando con la misma moneda», aseguró.

Más allá de lo tenso que pudo ser el momento, la animadora Monserrat Álvarez decidió intervenir para decirle que «de eso no hay que reírse».

Si no pudiste ver la interacción en vivo, a continuación te la dejamos: