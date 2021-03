El impactante vídeo de Xuxa para crear conciencia por Covid-19 La cantante brasileña, Xuxa, publicó un vídeo en Instagram donde relata una fuerte situación. "Yo maté a mi madre", dice en el registro.

Un tema que tiene a todos preocupados, es la pandemia por el coronavirus que afecta alrededor del mundo. Es por esto que Xuxa quiso enviar un mensaje a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante brasileña contó un fuerte relato con la intensión de hacer un llamado a que la gente respete las medidas de prevención por Covid-19.

«Hola, mi nombre es Xuxa y Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a mi casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de Covid-19. Yo maté a mi mamá», dice.

También te puede interesar: «Vicepresidenta de Sochimi cataloga de «catastrófica» la situación sanitaria en Chile»

Luego interrumpe el discurso para aclarar que no es algo que esté viviendo, sin embargo es una historia que se ocurrido en varios hogares. «Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel», dijo Xuxa.

La artista explicó que el vídeo fue usado para llamar la atención, debido al brote de coronavirus que mantiene los hospitales colapsados, especialmente en Brasil.

«Estamos en lo peor de la pandemia de la Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio», apuntó Xuxa.

«Quédese en casa, evite salir, use siempre máscara, siga las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna. ¡Ayudemos a los profesionales sanitarios!», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial)

Poco antes de publicar este vídeo, Xuxa fue criticada por expresar la idea de usar a los presos para probar vacunas en vez de animales.

«Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para alguna gente, que puede parecer inhumano. En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, que podría ayudar en esos casos ahí, para experimentos», señaló.

«Si van a morir en la cárcel, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas», dijo en un vídeo. Debido a la cantidad de mensajes que recibió, poco después eliminó la publicación y se disculpó.