¡Se pasó! Los números de Kenita que vaticinaron el triunfo de Colo Colo Invitada al programa Golazo de La Cuarta en diciembre, Kenita Larraín aseguró que el conjunto albo no se iba a ir a la B.

El nombre de Kenita Larraín una vez más es el centro de atención, ya que mientras todos estaban atentos al último capítulo de la teleserie más dura en la historia de Colo-Colo, la rubia estaba muy tranquila ya que sabía que el club albo no iba a bajar a la B.

En diciembre del año pasado en el programa «Golazo» de La Cuarta, Kenita con lápiz y papel en mano comenzó a vaticinar lo que pasaría con el equipo en el 2021, augurando que el descenso no iba a ocurrir.

“Tomando esa fecha de nacimiento de Colo Colo, el 19 del 4 (abril) de 1925, la energía que lo acompañaba a nivel planetario este 2020, era un 9. Un número que habla de quiebre, de fin de ciclo”, comenzó diciendo.

Luego de eso, Larraín contó que este nuevo año «tiene para ellos un nuevo cambio de energías. Yo creo, según mis cálculos, que no deberían irse al descenso, que van a ir, a medida que empiece el 2021, de menos a más”.

“Cuando se vaya asentando esta energía del 1, que está en relación con el sol, con brillar, con destacarse, se van a ir empoderando”, finalizó la rubia.

Las predicciones de Kenita que salvaron a Colo Colo del descenso https://t.co/JqP4BYNtqx pic.twitter.com/aGz5csQtDZ — La Cuarta (@lacuarta) February 18, 2021

Predicciones

2014 fue el año donde Kenita comenzó a dedicarse de lleno a la numerología, cuya labor se ha llenado de elogios por sus acertadas predicciones.

Una de ellas fue cuando a inicios de 2020, Larraín dijo en el programa «Hola Chile» de La Red lo que ocurriría ese año en el país con el entonces desconocido coronavirus.

«Por el 2020 de la numerología, la tendencia es que todo lo que ya ha pasado… podrían seguir los cambios. Podrían seguir ocurriendo cosas que a lo mejor no estamos tan preparados, porque no nos van a gustar, porque nos van a doler, pero que es necesario que ocurra en el planeta, porque hay un cambio planetario. No solamente en Chile«, conto en ese momento.