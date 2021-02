¡En la Mañana de la Corazón saludamos a María José Quintanilla en su cumpleaños! Este miércoles María José Quintanilla está de cumpleaños y los chiquillos de La Mañana de la Corazón tenían que saludarla.

Este miércoles muestra querida María José Quintanilla cumple un añito más, así que los chiquillos de ‘La Mañana de la Corazón’ no podían ser menos y bien tempranito llamaron a la chiquilla para desearle lo mejor en este día tan importante.

La talentosa cantante nacional no se demoró en contestar y la primera en hablar fue nuestra Sita Evelyn, que quiso jugar por un ratito con la llamada, pero rápidamente todo el equipo le deseó un feliz cumpleaños en nombre de la Más Querida de Chile.

Obviamente que María José Quintanilla estaba más que feliz con el llamado de los chiquillos ya que no podía faltar el saludito de la Corazón. Tras esto empezaron a conversar un rato con la también animadora y a Chavito no se le ocurrió nada mejor que preguntarle por la edad, y altiro le llegó un reto, porque eso no se hace.

Pero después la fue arreglando y sacó carcajadas al preguntarle a Coté si ya le habían dado su regalito, a lo que la chiquilla se había limitado a responder que se había despertado más que feliz en este día. Por lo que asumimos que lo paso malito.

Ya terminados los saludos, María José habló de sus nuevos proyectos, contando que está super contenta preparando el estreno de la versión chilensis de ‘Got Talent’, donde será la animadora junto a Karla Constant. Aquí nuestra amiga aseguró que se viene con todo y que está más que feliz de darse cuenta de todo el talento que hay en Chilito.

Para finalizar la llamada los cabros le pidieron si podía cantar un poquito para todos los auditores de la Número Uno de Chile y Coté se lució con una parte de su última canción ‘Vengo de Pobla’, la cual cantó a capella y sin ningún tipo de preparación.

Aquí te dejamos el audio completo