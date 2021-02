Rosemarie Dietz volvió a las redes sociales tras revelar infidelidad de su novio Luego de revelar públicamente que su prometido le había sido infiel, Rosemarie Dietz reapareció para agradecer todo el cariño recibido.

Hace algunos días te contamos que Rosemarie Dietz no lo está pasando para nada bien, pues a través de sus redes sociales lanzó una acusación sin filtro en contra de su pareja, quien le fue infiel mientras estaban comprometidos, incluso expuso a la mujer con la que le puso el gorro.

Su historia rápidamente se viralizó y ahora la ex chica ‘Mekano’ regresó a su cuenta de Instagram para agradecer al país completo y a quienes le han dejado mensajes de apoyo luego de revelar la compleja situación por la que está pasando actualmente.

«Gracias por el apoyo, mi querido Chile. Estoy cada día mejor» comenzó escribiendo Rosemarie Dietz en una historia que compartió en la red social.

Posteriormente la chiquilla compartió una nueva historia donde agregó: «He leído cada mensaje de amor y de buena onda de parte de ustedes, gracias de corazón».

«Es difícil despertar de un sueño y ver la realidad, pero los que están pasando por lo mismo, sólo crean en ustedes mismos y que nadie les apague la luz que Dios nos regaló» agregó Rosemarie Dietz sincerándose sobre como se siente tras esta separación.

Para finalizar la ex chica ‘Mekano’ quiso dedicarle un mensaje a todos sus seguidores un consejo, sin importar si están en una relación o no. «Sánense de adentro hacia afuera, crean en ustedes mismos y lo principal de todo: Vuélvete a enamorar, pero esta vez de ti».

Los dichos de Rosemarie

Hay que recordar que hace solo unos días Rosemarie Dietz dejó laca en sus redes sociales luego de confesar que había terminado con Cristóbal González, un CEO de una inmobiliaria con el que se había comprometido en 2019, luego de afirmar que le había puesto el gorro.

«Gracias a todos por el apoyo… y si el me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas, pero resulta que tenía a la scort que le paga y todo el mundo la conoce en Valdivia. Ella cobra por sexo, Dios arrasó con todo en 4 días» señaló la joven en Instagram.

Incluso Rosemarie compartió una foto de la mujer que sería con la que la engañaron, escribiendo: «Con la marac… que me cagó, les presento a la put… de Valdivia. 50 años… no dejen jamás que las pisoteen ni que les vea la cara nadie».