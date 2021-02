«Puro amor»: Yamna Lobos enterneció con fotito junto a su retoña A través de sus redes sociales, Yamna Lobos sacó suspiros con una adorable postal en la que aparece acompañada de su pequeña hija.

Fue a mediados de junio que Yamna Lobos finalmente se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir a la pequeña Agustina junto a su esposo. Desde ese día que la bailarina está más que chocha compartiendo todo tipo de registros de su retoña, mostrando lo mucho que ha crecido en sus primeros meses de vida.

Es en este contexto que la ex chica ‘Rojo’ enterneció a sus seguidores al publicar una bella fotito en la que aparece posando junto a su retoña, quien luce un adorable vestido floreado con un cintillo a tono, mientras que Lobos aparece con uno de un fuerte calipso.

«#amorpuro❤ … puro amor! Buona notte💋» escribió Yamna en su cuenta de Instagram para acompañar la tierna postal que rápidamente recibió más de 18 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes están encantados por lo grande y linda que está Agustina.

«Hermosa»; «Bella foto»; «Lindas»; «Cosita más linda, se ven bellas»; «Que bella bebé»; «Que hermosa tu hija»; «Que bella es tú bebita»; «Cosita linda»; «Hermosa la madre y hija»; «Que ternura ..bebe encantadora»; «Es hermosa su hijita»; «Se ven hermosas ambas» y «Que linda!!» son algunos de los mensajes que recibió.

Esta es la bella postal de Yamna Lobos y su retoña

Como te habíamos mencionado, esta no es la primera vez que Yamna comparte fotitos de su retoña, es más recientemente publicó unas adorables postales mostrando lo grande que está su retoña, escribiendo un sentido mensaje sobre la maternidad.

«Todos los días hace y descubre cosas nuevas. Es en esos momentos cuando me siento lo más grande de este mundo al poder disfrutar y admirar hasta las lágrimas (soy muy sensible) de un puchero cuando quiere algo y no lo consigue; de una sonrisa o carcajada, provocada por algo tan simple como el sonido de un papel o un juguetito» es parte de lo que escribió.