«Las amo!» Mon Laferte le respondió a todos los que critican sus canas Tras recibir varios mensajes pelando que se deje las canas, Mon Laferte se aburrió y contestó el por qué no se las tiñe.

Es conocido que Mon Laferte no tiene problemas en hablar sobre distintos aspectos de su físico que hasta hace poco tiempo no muchas personas se atrevían a discutir. Por lo mismo que ahora la chiquilla salió a responder a varias críticas que recibió sobre como luce su cabello.

Resulta que a algunos usuarios de redes sociales no les gustó para nada que la intérprete de ‘Se me va a quedar el corazón’ deje sus canas al natural y las muestre con orgullo, así que le han dejado pesados mensajes en el último tiempo, los que no dejó pasar.

Así que Mon Laferte decidió publicar en su cuenta de Instagram una selfie en la que deja en evidencia sus canas, la que acompañó con un honesto mensaje. «A las personas que me dicen que me pinte las canas 🙄 a mi me encantan! Las amo! Ustedes todo bien?» escribió.

Obviamente que los seguidores de la cantante quedaron encantados y rápidamente le dejaron más de 96 mil me gusta y decenas de mensajes de apoyo, felices de que la chilena no tenga filtro para hablar sobre los estereotipos de belleza.

«Me encantas!!!»; «Me enamoré»; «Son las canas más hermosas»; «Preciosa»; «Con o sin,Te ves Perfecta!!»; «Quién… Quién les preguntó»; «También me encantan, te ves muy lindaaa»; «Yo te amo, que importa lo que digan»; «A mi también me encantan»; «Sí, ¡canas libres!» y «Las canas son hermosas» le escribieron a Mon Laferte.

No es la primera vez que sale a defender sus canas

Hay que mencionar que en ocasiones anteriores la artista ya se había referido a las críticas que recibe por dejar sus canas al natural, es más hace unos años compartió un mensaje en Twitter recordando que a los hombres no los critican si tienen su cabello así.

«No me voy a teñir el pelo, tengo canas, así soy y me gustan. Si a usted no le gustan las canas, píntese su cabello. Además siempre me he preguntado, porqué a los hombres si le son permitidos los Cabellos blancos y a nosotras no?» escribió Mon Laferte en la red social.