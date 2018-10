Hoy 2 de octubre finalmente se estrenará el primer capítulo de Isla Paraíso, luego de que se postergara por la cadena nacional que realizó el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, Mega sacó canas verdes a algunos televidentes, con una reprogramación y reciente información de Madre.

Resulta que el canal señaló que esta noche no se emitirá la teleserie turca, ya que a esa hora se repetirá el episodio estreno de Isla Paraíso.

“¿No les da verguenza jugar así con el público?”, “Mega lo hizo otra vez”, “Gracias por nada”, escribieron algunos a través de Twitter.

