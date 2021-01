«Vivía destacando lo peor de mí»: El mensaje de amor propio de Antonella Ríos con foto del recuerdo

«Vivía destacando lo peor de mí»: El mensaje de amor propio de Antonella Ríos con foto del recuerdo A través de su cuenta de Instagram, Antonella Ríos compartió un sentido mensaje junto a una fotito en la que solamente tenía 20 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, Antonella Ríos compartió una postal de cuando solo tenía 20 añitos, la cual acompañó con un sentido mensaje de amor propio. «Siempre hay momentos que pasan entre la manos. Atesorar esos instantes para recordarlos tiempo después» comenzó escribiendo.

«Acá tenia 20 años aproximadamente y vivía destacando lo peor de mí constantemente, calificando, midiendo y criticando todo lo que era y lo que hacía» agregó la actriz nacional.

Siguiendo por esta línea, Antonella Ríos comentó: «Veo mi foto y pienso: ¿Por qué no tuve la visón de potenciar lo que yo era y solo me boicoteaba con pensamientos que me debilitaban? Es ahí cuando debí come».

«Hoy un poco más de veinte años después tengo la calma y seguridad de abrazar a esa niña y apapacharla de entenderla y no juzgarla. Preciosos recuerdos que nos construyen» cerró la intérprete.

Sus osadas postales

En el último tiempo Antonella Ríos ha llamado la atención por compartir destapadas postales e incluso abriendo una cuenta en un sitio donde comparte contenido exclusivo con sus seguidores, donde sube artísticos desnudos, asegurando que no le importa la opinión de otras personas.

«No me importa mucho. El ‘qué dirán’ obvio que influye, pero no lo veo como algo terrible, porque primero que todo son fotos artísticas y también sugerentes» señaló la actriz en conversación con La Cuarta.