Michelle Carvalho por fotitos a potope: «Me siento muy cómoda» Por estos días Michelle Carvalho dejó con la boca abierta a sus seguidores con unas osadas postales y recientemente habló de la sesión.

Hace algunos días te contamos que Michelle Carvalho sacó suspiros entre sus seguidores al compartir unas destapadas fotitos en las que posa completamente pilucha para una artística sesión de fotos en blanco y negro, lo que le trajo una serie de piropos.

Es en este contexto que la chiquilla conversó con el diario La Cuarta, donde se refirió a estas fotitos que estuvieron a cargo del fotógrafo Ignacio Rojas. «Me gusta sacarme fotos de desnudo artístico, me siento muy cómoda. Aparte que tengo cero prejuicios y me encanta andar en pelotas» comenzó señalando.

Por otro lado, Michelle comentó sobre la forma que estas postales ayudan a reivindicar todos los tipos de cuerpo y no solo los que se ven en redes sociales. «También porque se pueden mostrar todos los tipos de cuerpo. No hay que pegarse sólo con el que es flaco o con el que está trabajado. No mejora más».

La brasileña fue consultada si acaso se siente un referente para otras mujeres al hacer este desnudo, a lo que ella contestó que «creo que ellas sí me ven como una referencia, la verdad. Y es porque muchas me escriben en apoyo».

Eso sí, sus fotitos de Michelle no estuvieron a ajenas a críticas, como ella misma contó. «Ahora subí otra foto y recibí ataques de hombres, unos cinco que me hablaron cosas feas.» Junto con lo que agregó: «Me dicen que estoy gorda, que comí demasiado, que me comí todas las hamburguesas, que soy una vaca».

Pero al final la modelo prefiere no pescarlos y sacar esa mala onda de su vida. «No les contesto, les borro el comentario y los bloqueo. Si tanto les incomoda verme, les hago el favor. Y me da mucha risa, porque tienen que tener problemas en la casa o la señora le pone los cuernos para andar poniendo comentarios así».