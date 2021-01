Lucho Jara confesó que le gustaría cantar con Pablo Chill-E Este viernes nuestro Chavito conversó con Luis Jara para la número 1 de Chile donde dio detalles de su nuevo disco y lo que se viene para él.

Hace algunos días Luis Jara lanzó su nueva canción ‘Velita Blanca’ junto a O’Daniel, la cual ya es un éxito total en las plataformas donde esta disponible. Y en medio de la promoción de su tema, el cantante conversó con nuestro querido Chavito para la número 1 de Chile donde hablaron de todo.

En primer lugar era imposible no hablar de la pandemia que vive nuestro país, donde el intérprete nacional se refirió al abandono que se ha tenido con los artistas. «Hemos sido muy marginados por las decisiones que se han tomado desde la autoridad, en el sentido de que efectivamente las prioridades se han cumplido, pero el mundo de la cultura ha estado muy desplazado» señaló.

Junto con lo que Jara agregó: «Se ha desconocido que hay un mundo de los circos, hay un mundo del ballet, hay un mundo de las artes en general que son miles de familias que no han recibido un gesto ni un reconocimiento ni una consideración de que también son parte de un pedazo del país».

Por otro lado comentó a la diferencia entre el Luis que comenzó su carrera y el de ahora. «Hay un muchacho de 20 años que legítimamente quería ser escuchado a viva voz por un mundo enorme y sentir un reconocimiento gigante y otro gallo que tiene 55 años y que está sentado en el living de su casa asumiendo que no puede salir y que su señora y sus perros están escuchándolo cantar y ya con eso no quiere más».

Su nuevo éxito

Obviamente que no podía faltar hablar de su nuevo tema, el cual es un gran cambio en comparación al inicio de su carrera, enfocada en la música romántica. Frente a esto Lucho Jara comentó que «yo no tengo que pedirle permiso a nadie, ni a mi mamá ni a Silvana, yo tengo que cantar y punto».

Sobre su nuevo álbum comentó que «es el disco más ambicioso, es el disco más esperado para mí, es el disco con el que más es soñado, el disco más entrañable, lo escucho incansablemente». Además de agregar: «Yo he soñado con cantar boleros, pero yo nunca sentí que estaba preparado para decir las frases que yo he dicho de la forma que yo he querido cantarlo».

Además Luis Jara comentó que este es un disco que quería hacer hace tiempo, incluso que ya está terminado, pero que vamos a tener que esperar un tiempo para finalmente disfrutarlo, pues está esperando el momento ideal para sacarlo, ya que esta es la «guinda de la torta» de sus 35 años de carrera.

«Este disco va a llegar a tu casa con un vinilo dorado, una botella de vino para que la gente que lo quiera escuchar, lo escuche sentado en alguna parte. No se cuando lo voy a hacer, pero sé que lo voy a hacer si Dios me da vida y es un bonito sueño, soñar es gratis así que si el disco está grabado» comentó.

Sus próximas colaboraciones

Dado que el nuevo éxito de Luis Jara es una colaboración con el artista nuevo O’Daniel, Chavito le preguntó si estaba pensando en hacer nuevas colaboraciones con intérpretes jóvenes. Frente a lo que Lucho no dudó en contestar que le encantaría compartir con Pablo Chill-E.

«Quiero hacer algo con él, me parece que él tiene un origen sabroso, un origen parecido al mío, me gusta como le ha hecho el gallito, el ha un sido un poquito más valiente que yo» comenzó señalando y agregó: «Ese cruce de generaciones y realidades es interesante. Por último me gustaría escucharlo, saber como es, saborear ese éxito con 20 años, despojado del qué dirán».

Siguiendo por esta línea, Jara comentó: «Yo creo que a él por ejemplo le serviría saber cómo se hace para tener 35 años de carrera o 55 años de edad y todavía saber que se puede saborear el éxito sin haber tenido que tranzar tus valores, es bonito, sería una linda conversación con él, aunque no fuera en un estudio de grabación».

Chiquillos recuerden que ya pueden escuchar ‘Velita Blanca’ el nuevo tema de Lucho Jara en todas las plataformas disponibles y seguirlo en todas sus redes sociales.

Aquí te dejamos la entrevista completa: