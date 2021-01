Javiera Contador compartió sincero mensaje sobre su cuerpo en Instagram La actriz de 'Casado con Hijos' celebró con todo su millón de seguidores en Instagram y aprovechó de compartir un potente mensaje.

Por estos días Javiera Contador alcanzó el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que decidió celebrar esta meta con un video lanzándose a una piscina. Momento que además aprovechó para compartir un potente mensaje sobre su cuerpo.

«Yo sé que poto gordo, espalda ancha, calzón mega walala y las plantas de los pies negras de tanto andar a pata pela. Pero la alegría de que seamos una comunidad de 1 millón de personas, me reconcilia conmigo misma» comenzó escribiendo la actriz.

Junto con lo que Javiera agregó: «Si me quedo esperando tener la cuerpa que se espera pa’ poder mostrar una bombita, creo que no será nunca».

También te puede interesar: Javiera Contador compartió entrevista donde le robó un beso a Chayanne

«Así que vamos con todo, si no pa’ qué. Gracias infinitas a todas y todos. Les quiero mucho. Y no se me ocurre qué más decir. No estoy acostumbrada a tener 1 millón de seguidores. Es algo nuevo y bonito para mí» cerró.

Obviamente que rápidamente Javiera Contador se llenó de aplausos y piropos por parte de sus seguidores, a quienes les encantó su mensaje. «Bella»; «Eres una secaaaaaaa muchísimas felicidades»; «Linda! Libre soy, libre soy»; «Idolaa»; «Eres lindaaaa y auténtica» y «Es única y espontánea por eso se le admira».