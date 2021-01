«Han sido días muy difíciles: El honesto mensaje de Hardcorito sobre su salud mental Hardcorito se refirió nuevamente a través de sus redes sociales a la compleja enfermedad que lo acompaña día a día.

A pesar de que lleva años alejado de la televisión, Cristián Jara más conocido como ‘Hardcorito’, sigue manteniendo contacto con sus seguidores a través de redes sociales, con quienes comparte todo tipo de registros, además de referirse a su vida personal.

Y el ex chico ‘Yingo’ no ha tenido problema en comentar en varias oportunidades que sufre de ansiedad, señalando que es un trastorno del que sufre hace bastante tiempo. Así que recientemente el chiquillo se refirió nuevamente a esta lucha a través de su cuenta de Instagram.

«Han sido días muy difíciles, es donde más me doy cuenta que debo luchar por la salud mental en Chile. No es un camino fácil, años investigando del tema, pero ya vendrá la cosecha confiando en Dios» escribió Hardcorito en la publicación que acompañó con una sencilla postal.

Obviamente que el bailarín se llenó de apoyo por parte de sus seguidores. «Si. Hay mucho x hacer en Salud Mental, aún estamos en pañales en cuanto a eso..»; «Mucho éxito, yo trabajo con usuarios de salud mental ,y se siente muy gratificante poder ayudarlos» y «te Felicito de seguro que te ira super no bajes los brazos» son algunos de los que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Jara Lizama (@hardcorito.cl)

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que se refiere a sus problemas de salud mental, pues recientemente Hardcorito compartió una postal en la habla del tema. «Los que me conocen saben que día a día lucho por mi salud mental (crisis de ansiedad ) en esta ocasión una vez más agradezco a todo los que siempre me levantan para seguir luchando y no bajar los brazos» comenzó escribiendo.

Junto con lo que agregó: «Lo importante que uno de mis sueños ya está en marcha ( Pronto ya se vendrán noticias de mi fundación y como abordaré mi propósito en ayuda de la salud mental en chile ).