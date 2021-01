Hacen bolsa a Marcela Vacarezza por criticar el ‘Permiso de Vacaciones’

Hace unos días el Gobierno informó sobre el ‘Permiso de Vacaciones’ con el cual aquellos que vivan en comunas de la Fase 2 podrán salir a vacacionar durante este verano. Y una que tuvo duras palabras sobre este medida fue la comunicadora Marcela Vacarezza.

«Los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región, o fuera de Chile, tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena» escribió la esposa de Rafael Araneda en su cuenta de Twitter.

Junto con lo que Vacarezza agregó: «Más de algo no está bien. No les parece?». Recibiendo de inmediato una serie de comentarios por parte de sus seguidores.

Ya que si bien varios estuvieron de acuerdo con su posición al respecto, también hubo un grupo que no dudó en criticarla duramente, debido a que ella también ha viajado duramente la pandemia por el coronavirus. Es más recientemente recibió varios comentarios por celebrar su cumpleaños con cerca de 20 personas.

«Lo comentas desde Miami? O estás encerrada acá?»; «Tratemos de empezar el año sin comentarios incidiosos…»; «Despierta! Ya no queda mucho tiempo» y «Qué barsa hablar desde tu comodidad» son algunos de los comentarios que recibió Marcela Vacarezza por su publicación.

Los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región o fuera de Chile tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena. Más de algo no está bien. No les parece? @ministeriosalud

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 2, 2021