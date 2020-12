Yamna Lobos comparte sentida reflexión sobre la maternidad y paternidad primeriza A través de su cuenta de Instagram, Yamna Lobos publicó un extenso mensaje sobre sus primeros seis meses como mamita.

Hace ya seis meses que Yamna Lobos se convirtió en mamita por primera vez tras recibir a la pequeña Agustina en su vida. Es por lo mismo que desde ese día está más que chocha compartiendo en redes sociales todos los avances de su retoña.

A pesar de que está más que feliz con la maternidad, de todas formas confesó que esta nueva etapa ha estado llena de aprendizajes y de una gran cantidad de trabajo. Así que la bailarina decidió publicar una sentida reflexión sobre la maternidad primeriza.

«Para nosotros como madre y padre primerizos todo ha sido un constante aprendizaje y crecimiento, hemos descubierto un mundo maravilloso que solo nos ha dado felicidad incluso en esos días de mañas y llantos» comenzó escribiendo Yamna en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esa línea agregó: «Yo sé que todas las personas somos distintas y también nuestras experiencias pero algo tenemos en común que damos todo y más por ell@s y dentro de ese todo y más es que entregamos tiempo».

«Y no sé como lo ven ustedes pero trato de que ese tiempo sea de calidad para mi beba… están en pleno desarrollo y son verdaderas esponjitas absorben todo los estímulos que les entregamos y a mi me ha funcionado» señaló Yamna.

Además aprovechó de contar los avances que ha tenido la pequeña Agustina en sus primeros seis meses de vida. «Veo que es muy despierta, hábil, incluso ya se sienta solita (se mantiene un rato) y aún no cumple los 6 meses que es algo que me sorprende… verla tan paradita mirando jajajajaja».

Junto con esto Yamna comentó que «es tan segura de sí y valiente (lo veo en sus clases de natación) y eso me motiva de verdad… hay algo que tenemos a favor en esta generación que es la información de fácil alcance para todos».

«Siempre he leído y he puesto en práctica todo lo que sé y lo que no al pediatra le pregunto pero gracias a eso la pega no se hace difícil y nos volvemos herramientas para ayudar al desarrollo de nuestr@s hij@s» indicó.

Finalmente Yamna aprovechó de dedicarle unas especiales palabras a todos aquellos que estén pasando por la misma etapa que ella. «Seamos padres y madres pro activos!!! Se puede y es muy entretenido💪🏻❤️».

