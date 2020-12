Renata Bravo sorprendió con fotito del recuerdo de Ricardo Arjona A través de su cuenta de Instagram, Renata Bravo sorprendió a todos sus seguidores con una postal junto al conocido cantante.

La jornada de este viernes, Renata Bravo subió una fotografía del recuerdo en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al cantante Ricardo Arjona. Si bien la actriz no especificó la fecha, en la imagen aparece con el pelo corto.

«Miren lo que encontré ordenando», comenzó escribiendo la actriz, con un «te amo» dirigido al intérprete. Además aprovechó de preguntarle a sus seguidores cuál era su canción favorita del guatemalteco, siendo la suya «Sin daños a terceros».

Consultada sobre dónde fue tomada la imagen, ya que aparecen cortinas y muebles detrás de ellos, Bravo respondió que fue en el hotel donde se hospedaba Arjona, con motivo de una entrevista radial. La fotografía recibió decenas de elogios de sus seguidores y cercanos.

«Tremenda foto renata 😍😍😍😍😍😍😍😍 lo Amoooooo»; «Nooo 👏👏👏que suerte!!!»; «Nooooooo ídola»; «Te pasaste!» y «Me desmayo! Me muero! Me revivo! Me vuelvo a desmayar!» fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz en su publicación.