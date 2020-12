«¿Qué tiene de malo ser o verse vieja?»: Millaray Viera se aburrió de las críticas a su vestuario Tras recibir varias críticas por cómo se viste en 'Yo Soy', Millaray Viera compartió un honesto mensaje sobre la imagen.

Millaray Viera se aburrió de las críticas a su vestuario en ‘Yo Soy’ y luego de que una usuaria le escribiera sobre su look de este martes: «Esa Millaray que se ve vieja, y no es tan vieja», la animadora decidió responder con un honesto mensaje.

«En general acepto las críticas de todo tipo, bien callada, pero hay una que me carga: ‘Por qué te pusiste eso si te hace ver mayor’, ‘eres joven, sácate partido, no te pongas cosas de vieja‘, ‘qué terrible como te avejentan'» comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.

Siguiendo por esta línea, Millaray agregó: «¿Qué tiene de malo ser o verse vieja? ¿Y cuál se supone que es la ropa de vieja y cuál la de joven? Generalmente me lo dicen cuando estoy muy tapada, pero la verdad no entiendo esa forma de ver la ropa».

«Espérense a ver los petos que me voy a poner a los 70, solo pa’ que se escandalicen» agregó la cantante de 33 años frente a las críticas que recibe.

Finalmente Millaray señaló: «No me ofende, me carga… no por mí, si yo tengo 33 años, es por esa sobrevaloración que se le da a la juventud y esa fobia a la vejez».

