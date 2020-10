Millaray Viera responde con todo a duros comentarios de Leandro Penna Luego de que Leandro Penna se fuera con todo en contra de Millaray Viera, la animadora no dudó en salir a responderle.

Hace algunos días te contamos que Leandro Penna estuvo en medio de la polémica tras compartir un video en Instagram quejándose de los manifestantes en Plaza Italia. En ese momento le llovieron las críticas, incluida una de Millaray Viera, quien se mostró bastante molesta por sus dichos.

«En el siguiente e ilustrativo video aprenderán a hablar con total propiedad sobre algo que no tienen idea» escribió en redes sociales la animadora de ‘Yo Soy’ sobre las palabras del ex chico reality.

A raíz de esta situación es que Penna estuvo invitado al programa de Patricia Maldonado y Catalina Pulido ‘Las Indomables’, donde no se guardó nada al momento de responder las declaraciones de Millaray.

También te puede interesar: "Se malinterpretó": Leandro Penna rompe el silencio tras polémico video

«Con Millaray la verdad es que me llama muchísimo la atención, porque ella no vive en Recoleta. En Recoleta yo paso todos los días y veo la diferencia con La Dehesa, Chicureo, Vitacura, ella no vive en Recoleta» señaló el che.

Junto a lo que Leandro Penna agregó: «Yo les hago una pregunta, ¿Qué le pasaría a Millaray…?, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, porque hay tanta gente que le han roto su trabajo, que le han roto su negocio y su comercio, (¿Qué le pasaría si) entran a saquear el canal y mañana la tienen que echar y después durante dos años no tiene más trabajo?».

Pero Millaray no se quedó callada y sin dudar le respondió a través de Twitter: «¿Dónde dije yo que apoyaba los destrozos? Que manera irresponsable de manipular. JAMÁS voy a estar a favor de aquello, como jamás voy a estar de acuerdo con que se trate de comunista al que se exprese y sea invitado a irse de su propio país. Eso de izquierdas y derechas está obsoleto».

«Generalmente no respondo, pero esta vez no me puedo callar, porque es tremenda calumnia. Jamás he justificado un destrozo. Si defenderé siempre el que la gente que tiene una vida de miseria se exprese. Esa gente no quiere “un país comunista», quiere dignidad» cerró la animadora de Chilevisión.