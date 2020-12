Fran García-Huidobro y Nacho Gutiérrez estrenan nuevo programa de farándula A través de Instagram debuta este viernes el nuevo espacio de farándula de Fran García-Huidobro, donde también estará Cecilia Gutiérrez.

Desde las 22:00 horas de este viernes debuta a través de Instagram, ‘Cómplices’, el nuevo programa de farándula a cargo de Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez que revivirá el formato de ‘Primer Plano’. Además se sumará en una sección especial la ex panelista de ‘Me late’, Cecilia Gutiérrez.

En conversación con La Cuarta, la ex conductora de ‘Sigamos de largo’ señaló: «Estoy muy contenta, salió súper rápido. Me dicen: ‘¿Te tinca hacer con algo con Nacho?’, y me lo nombran y automáticamente digo que sí. Es un amigo, fuimos compañeros de trabajo (durante 5 años en Primer plano), me encantó trabajar con él y feliz de volver a trabajar juntos. La idea es volver a pasarlo bien».

Junto con esto, Gutiérrez indicó: «Estoy feliz de juntarme con gente que quiero, no solamente en la tele, sino que en la vida. Cuando nos juntaron con la Fran no sabíamos muy bien para que era. Nos dijeron si queríamos volver a estar juntos trabajando en televisión digital, y dije al tiro que sí».

En tanto, Cecilia declaró estar fascinada de sumarse a esta dupla. «Trabajar con el Nacho y la Fran es como el sueño del pibe. Es volver al alma matter de la farándula. Es volver a revivir un espacio tan emblemático como Primer Plano y ser parte de esto me tiene más que contenta. Siento que es un tremendo premio a todo mi trabajo de este tiempo y la mejor forma de terminar el año», concluyó.