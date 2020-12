Jordi Castell se fue sin filtro contra la TV: «Lo que pagan da para la risa» Ahora dedicado a sus programas en Instagram, Jordi Castell no se guardó nada al momento de criticar el estado actual de la TV chilena.

Actualmente Jordi Castell se encuentra alejado de la pantalla chica, enfocado en sus dos programas por Instagram para la revista Velvet: ‘El Aperitivo’ y ‘Elegidos y Referentes’ el cual se enfoca en la arquitectura. Es en este contexto que en conversación con Las Últimas Noticias habló del por qué está alejado de la TV.

«Me han invitado mucho a programas de televisión este año, pero a mí no me conviene ir en este minuto» comenzó señalando el fotógrafo, junto con agregar que: «No es rentable, lo que pagan da para la risa y muchas veces es menos de lo que yo cobro por un posteo mío en Instagram. Y tampoco me da confianza ir a un programa».

Siguiendo por esta línea, Castell fue más que crítico con las repeticiones del capítulo de ‘La Divina Comida’ en el que aparece. «No importa que no me paguen, pero me parece demasiado precario a nivel comunicacional», además de señalar: «A pesar que no tienen recursos para contenidos nuevos, dale programación al adulto mayor o a los niños, si hay tantas familias que no tienen plata para pagar Netflix o esas cosas».

Frente a si perdió su interés por la TV, el ex rostro fue categórico en su respuesta. «Me di cuenta que las redes sociales son mucho más rentables que la TV y la relación que tengo con el público es sin filtro. Me fascina. Instagram lo bueno que tiene es que es orgánico y sin edición».