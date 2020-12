Las graves denuncias de Anita Alvarado contra su ex pareja y gendarmería tras ser detenida Luego de un violento encontrón con su ex pareja, Anita Alvarado aseguró que recurrirá a instancias internacionales si es necesario.

Durante la jornada de este viernes pasado, Anita Alvarado fue detenida por un enfrentamiento con su ex pareja, el cual de acuerdo al relato preliminar de una de sus hijas, se produjo debido a que el hombre habría ido a buscar a su hijo en un día que no le correspondía a los que le fueron asignados legalmente, lo que terminó en la llegada de Carabineros.

«Resulta que la ex pareja de mi mamá, no son pareja actualmente, vino en busca de mi hermano más chico, que es su hijo, con unos papeles nada que ver, que no decían cuándo tenía que buscarlo» señaló Francisca, hija de la Geisha.

Siguiendo por esta línea, la retoña de Anita agregó: «(El hombre) llegó y dijo: ‘Dame a mi hijo’. Vino con gente que no conocemos, y se aprovechó, porque estaba la policía ahí, y se llevaron a mi mamá, porque le pegó una mini cachetada».

Alvarado respaldó esta historia en su relato que publicó en Instagram, donde indicó que «él quería que se lo pasara pero en el papel no sale fecha de entrega del niño». Junto con esto, agregó que, cada vez que su expareja se lleva a su hijo menor, debido a la custodia compartida, «siempre llega con las manitos quemadas, con vidrios, con vómitos», y aseguró que «todas esas pruebas están en el Tribunal». «El niño (pasaba) en la clínica cada vez que estaba con él» señaló.

Imputándole delitos al hombre, en el video de más de 20 minutos, Anita aseguró que hará «lo que sea» para defender a sus retoños. «No sabe el daño que le hizo a su hijo. Su hijo vio que a su madre se la llevaban presa…», añadió sobre el niño de 7 años que, según relató, «jamás antes había compartido con su padre».

De la misma forma, la ‘Geisha chilena’ agregó que, además de lo anterior, no quiere que el padre de su hijo menor se lo lleve por toda la violencia que habría sufrido cuando convivían como pareja.

Grave denuncia contra funcionarios de Gendarmería

Posteriormente en el video que subió a Instagram, Anita lanzó graves denuncias en contra de un grupo de gendarmes. «Vi como le pegaban a un ‘niño’ que estaba con esposas, cinco gendarmes. Lloraba de impotencia, ¿Cómo podía pasar eso habiendo cámaras?, pero todas se tapan» lanzó.

«Tengo rabia, tengo pena. Voy a recurrir a todas las instancias. Que pena que aquí en Chile si no hay una tragedia no hacen acción» comentó Alvarado, quien incluso aseguró que recurrirá a instancias internacionales. «Estuve presa, pero sigo aquí y seguiré luchando».

Aquí te dejamos el video de Anita Alvarado: