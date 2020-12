Eva Gómez se refirió a su paso por ‘Manos al Fuego’: «No lo pasaba bien» En una reciente entrevista, Eva Gómez recordó su paso por el popular progrma de parejas y lo complejo que fue para ella.

Recientemente Eva Gómez conversó con Nicolás Copano, donde se refirió a su paso por distintos programas de televisión, siendo uno de estos ‘Manos al Fuego’, espacio donde los participantes ponían a prueba a sus parejas para ver si les eran fieles, lo que en la mayoría de las ocasiones no terminaba de la mejore manera.

Ahora, a 3 años del fin de su emisión, la animadora habló sobre el programa, señalando que no lo pasaba bien conduciéndolo. «Sentía cada vez que llegaba a mi casa que me ganaba un pedacito del infierno y me fui saliendo de a poco» contó. Junto con agregar que tenía la sensación de estar traicionándose a ella misma.

«Yo no lo pasaba bien, el programa por pantalla se veía entretenido», agregó Eva Gómez, contado que cada vez que llegaba a su casa no se sentía bien consigo misma.

Sobre el éxito que tuvo el programa, el ex rostro de CHV dijo que para ella, eso no era lo más importante. «Con ‘El diario de Eva’ había días que nos iba pésimo, que marcábamos 3 puntos, y yo llegaba a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja (…) Lo pasamos increíble», contó la animadora.

Sin embargo, en el caso de ‘Manos al Fuego’ era distinto. «Marcábamos 30, pero yo llegaba a mi casa diciendo así como ‘no, no, no, no’», agregó Eva Gómez.