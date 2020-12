Revelan quién sería la nueva polola de Amaro Gómez-Pablos En 'Primer Plano del Pueblo' filtraron una postal de Amaro Gómez-Pablos con quien sería su nuevo amorcito.

Por estos días, Amaro Gómez-Pablos se encuentra disfrutando de sus dos semanas de vacaciones, mientras es reemplazado por Martín Cárcamo en la animación del matinal de Canal 13 ‘Bienvenidos’.

Y a pesar de que el periodista es bastante activo en sus redes sociales, en este tiempo de descanso al parecer dejó de lado su celular. Sin embargo, se filtró una foto con quien estaría pasando sus vacaciones, y sería su nueva pareja, llamada Fernanda Valdivia.

El programa de farándula vía Instagram ‘Primer plano del pueblo’ (que terminó el pasado jueves) publicó la foto precisando: «Amaro disfrutando sus días libres junto a su polola Fernanda Valdivia. Aunque el animador no ha querido referirse públicamente a su relación… una imagen vale más que mil palabras a brishhharrr !!!!!», escribieron junto a la foto.

Amaro ya ha dicho en varias ocasiones que le gusta mantener en bajo perfil su vida privada, por lo que no comparte fotos con su nueva pareja. En esa ocasión, el periodista dijo: «Creo que es preferible administrar las emociones familiares así, en reserva. No me verás publicitando que estoy soltero y tampoco si estoy con alguien».