Paulina Nin perdió en las primarias para la alcaldía de Paine Este domingo se llevaron a cabo las primarias para alcalde y gobernador, donde Paulina Nin participó como candidata a la alcaldía de Paine.

La jornada de este domingo se llevaron a cabo las elecciones primarias para alcalde y gobernadores. Votación en la que participó Paulina Nin de Cardona, quien se postuló como candidata a la alcaldía de Paine, donde vive hace tres años.

Pero su camino a la elección no estuvo exenta de problemas, pues originalmente el Tricel rechazó su candidatura independiente por no cumplir con el plazo de desafiliación de un partido político. Pero, tras un reclamo, la ex animadora del Festival de Viña logró estar presente en la votación que se llevó a cabo este 29 de noviembre.

De esta forma, Paulina Nin escribió el pasado viernes en su cuenta de Facebook: «Ahora depende de ustedes. Yo ya hice todo lo mío. La verdad es que conozco Paine al revés y al derecho, y conozco a su gente, y los quiero más todavía. Que Dios haga su voluntad».

No obstante, los electores no estuvieron de su lado en esta ocasión, ya que la comunicadora terminó en último lugar con 343 votos, lo que equivale a un 8%, mientras que su contrincante Rodrigo Contreras, se llevó el puesto en la papeleta con un 51% de las preferencias.