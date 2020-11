«No tomo más alcohol»: Carla Ballero confesó que entró a rehabilitación tras tocar fondo Recientemente Carla Ballero confesó que comenzó su tratamiento en pandemia y luego de una polémica aparición en un programa de TV.

En julio de año pasado, Carla Ballero estuvo en medio de la polémica luego de su participación en el estelar de Chilevisión ‘Podemos Hablar’, esto luego de que la modelo se expresara con dificultad y luciera muy delgada, lo que llevó a que varios aseguraran que se encontraba en estado de ebriedad.

A más de un año de esta situación, la comunicadora conversó con el diario Las Últimas Noticias, donde confesó que finalmente ingresó a terapia, dejó de beber alcohol y se mudó con sus padres. «Toqué fondo. en ese periodo estaba mal, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Me sentí mal y decidí hacer un cambio profundo», reconoció.

«El alcohol era la salida que tomaba otros temas más profundos que vienen desde chica y que afronté recién ahora a mis 41 años», señaló Ballero, además de indicar que se obsesionó con el ejercicio: «me ocupaba de mi cuerpo, pero por dentro estaba destrozada».

También te puede interesar: Belenaza compartió fotito de su mamá y sorprendió por su gran parecido

Junto con esto agregó que: «Estaba perdida. Todo lo que hacía me salía mal, me había abandonado. Me faltaba el respeto a mí misma. Yo evitaba mirarme adentro y ver qué pasaba. Corría todo el día y me refugiaba en, por ejemplo, el alcohol para no mirarme. Ahora que logré entenderme, puedo perdonarme».

Tras comenzar con su tratamiento en mayo, Ballero aseguró que aseguró que no volverá a recaer en viejos hábitos dañinos. «No tomo más alcohol, me hace muy mal, le hace muy mal a mi vida. No más alcohol en mi vida. Es una droga, aceptada, que te rompe».

Además, la actriz comentó que sus tres hijos han sido fundamentales en este proceso. «Te das cuenta de que tus hijos no van a estar bien si tú estás mal. Yo tengo hijos, tengo tres niños que dependen de mí y soy buena mamá, pero necesitaba ser la mamá excelente que siempre he querido ser para ellos».

Para finalizar, Carla Ballero aseguró que se siente mucho mejor que antes. «Tuve un renacer. Soy una nueva persona, estoy muy orgullosa. Soy una persona con lo mejor de mí y reconozco lo bueno que tengo en mí y que no conocía», dijo y concluyó: «Tengo todas las ganas de vivir esta vida sana y ordenada y retomar mi trabajo».