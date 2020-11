Ingrid Parra subió fotito al natural y tuvo que cerrar los comentarios A través de redes sociales, Ingrid Parra compartió una postal sin una gota de maquillaje y se llenó de pesados comentarios.

Por estos días, Ingrid Parra ha estado en la noticia, luego de que se sincerara sobre lo difícil que ha sido para ella y su pareja formar familia. «Estamos hace mucho tiempo tratando de quedar embarazados y no nos ha resultado, y es un tema que a muchas mujeres nos toca, aqueja, aproblema, no sé cómo decirlo, pero muchas mujeres me mandaron su historia».

La actriz compartió un sentido mensaje en Instagram hablando sobre la infertilidad, lo que le trajo gran apoyo por parte de sus seguidores. Cambiando un poco las constantes críticas que ha recibido por la diferencia de edad con su pareja, con quien incluso ya formó su hogar en Chicureo.

Y si bien en esa foto le dejaron positivos comentarios, ahora último Ingrid fue víctima de la mala onda en redes. Esto porque le dejaron ácidos comentarios por una postal que subió donde se luce sin una gota de maquillaje.

Tanto fue, que la intérprete decidió desactivar los comentarios y no referirse al tema. «Hola! Aquí estamos nuevamente @ingridparrataller trabajando», es el mensaje de su post.