Bad Bunny dio positivo a coronavirus y se perdió importante presentación

Este domingo se llevó a cabo la importante entrega de los American Music Awards, donde Bad Bunny tocaría en vivo su tema ‘Dákiti’ junto a Jhay Cortez. Pero lamentablemente esto no ocurrió ya que previo al evento se confirmó que el artista se contagió de coronavirus.

Fue la propia agencia del cantante, Lacoustyle, quienes dieron a conocer su situación. «desafortunadamente, el artista confirmó que ha contraído el virus del Covid-19 y tuvo que cancelar su presentación» señalaron.

Pero de todas formas, Bad Bunny se hizo presente en la importante entrega para el mundo de la música, ya que presentó de manera virtual desde su casa, la categoría «Artista Favorita Femenina – Latina».

Además, por el lado de las nominaciones, el Conejo Malo ganó dos importantes premios, correspondientes a «Artista Favorito Masculino – Latino» y «Álbum Favorito – Latino» por su reciente álbum ‘YHLQMDLG’.

Congrats on your two #AMAs wins, @sanbenito! 🔥 pic.twitter.com/aJL6aFBCqK

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020