Thiago Cunha y Chantal Gayoso hablan sobre su relación: «Tenemos algo serio» Tras confirmar que están pololeando, Thiago Cunha y Chantal Gayoso contaron que incluso la chiquilla conoció a la familia de su amor.

Durante la tarde del viernes, Thiago Cunha y Chantal Gayoso finalmente confirmaron su relación amorosa con un video en Tik Tok. Es tras esto que los tortolitos se refirieron a su pololeo en conversación con Las Últimas Noticias.

«Me atraía a los ojos, pero me empezó a gustar después. Cuando conversamos durante la pandemia por WhatsApp y después por videollamada, una vez que ya había más confianza, me di cuenta de lo bonita que es por dentro» comentó el brasileño.

Por su parte Chantal aseguró que: «Había química, pero yo la omití porque tenía prejuicios. Soy más bajo perfil. Hablando pude percibir que él es un hombre inteligente, emocional y sensible. Es un amor, muy atento».

Los tortolitos se encuentran en Brasil desde el 14 de octubre, en compañía del retoño de 9 años de Thiago. Originalmente partieron con la idea de comprar ropa y bikinis para el emprendimiento de la chiquilla, pero durante el viaje aprovecharon de conocer a la familia del bailarín.

Siguiendo por esta línea, Thiago confesó que su relación con Chantal se volvió oficial en junio. «Tanto ella como yo no estamos para cualquier cosa. Tenemos algo serio. Lo que nos unió fue algo muy intenso, hay química también, no hay cómo negarlo. Pero presentarle a mi familia se dio naturalmente. A mis papás les gustó la idea porque saben como soy, no les voy a presentar a alguien por nada».

Además, la joven de 22 años agregó: «Fue inesperado, no pensé que iba a conocer tanta gente. Les gusté, parece. Estoy aprobada. Creo que soy una buena mujer».