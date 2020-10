Marcela Vacarezza sale a responder a críticas por referirse al plebiscito Luego de que varios la criticaran por hablar del plebiscito, estando en el extranjero, Marcela Vacarezza se defendió de las críticas.

Luego de que se dieran a conocer los resultados del plebiscito en nuestro país, donde el Apruebo y la Convención Constitucional ganaron por amplia mayoría, Marcela Vacarezza se refirió a este día histórico en su cuenta de Twitter.

«Avasallador triunfo del #apruebo. Sólo algunos estarán al frente de crear una nueva constitución. Por el bien del país que estén a la altura» escribió la comunicadora, quien actualmente vive en Estados Unidos junto a su esposo y sus hijos menores.

Avasallador triunfo del #apruebo. Sólo algunos estarán al frente de crear una nueva constitución. Por el bien del país que estén a la altura. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) October 26, 2020

Pero al parecer algunos de los seguidores de Marcela no les gustó para nada su comentario sobre la votación, ya que recibió críticas del estilo: «Ud quédese en Miami no mas… esto no le cambia nada su cómoda vida, no soy resentido, gano bien…» a lo que la también psicóloga no dudó en responder.

«Tiene toda la razón. No me cambia. Sin embargo, Chile es mi país y siempre lo será. Por algo existe el voto en el extranjero. Los chilenos siempre seremos chilenos» aseguró Marcela.