«No sientan vergüenza en denunciar» El potente mensaje de Marlen Olivari sobre la violencia de género A través de su cuenta de Instagram, Marlen Olivari entregó un potente mensaje sobre el denunciar la violencia en las relaciones.

Recientemente, Marlen Olivari compartió un video en su cuenta de Instagram, donde le hizo un potente llamado a todos sus seguidores a denunciar con el fin de detener la violencia de género.

«Amigas de Chile, por favor, les quiero pedir que de ahora en adelante todas denunciemos, absolutamente todas» comenzó señalando en el registro.

Siguiendo por esta línea, Marlen agregó: «Hay que denunciar todo, hay que denunciar los garabatos que nos dicen en la casa, o por ahí un familiar, los que nos dice un ex, una cachetada, combo, patada, empujón… todo eso es violencia».

«Si permitimos una cosa, después viene la otra, otra y otra, y después viene nuestra muerte. No tenemos que aceptar. No sientan vergüenza en denunciar, se los pido por favor, la vergüenza la debe tener el agresor por maltratar psicológica, física, verbalmente a una mujer».

Además Marlen señaló que: «Y también te pido, por favor, que denuncies si eres testigo. Si eres la amiga de la que es agredida, si vives en una casa en que los hijos maltratan a los padres, los suben y los bajan a garabatos o a veces les pegan a sus padres, yo he escuchado de hijos que le pegan a sus padres, eso no lo podemos soportar».

«No podemos tolerar que nadie, la polola, el pololo… no puede ser que en el pololeo también se estén golpeando. No normalicemos este tipo de cosas, no le bajemos el perfil tampoco» indicó.

Para finalizar Marlen Olivari comentó: «No soportemos ninguna cosa más, esto se acabó. Depende de nosotras que estos hombres agresivos estén presos, que es donde deben estar».