Anuncian acusación constitucional contra jueza que otorgó libertad condicional a principal sospechoso del caso Ámbar A raíz del asesinato de la pequeña Ámbar Cornejo, el diputado Andrés Longton presentará una acusación contra la jueza que liberó al único detenido.

El asesinato de la pequeña Ámbar Cornejo de solo 16 años, ha conmocionado a todo el país. Es por los mismo que el diputado Andrés Longton (RN) anunció que presentará una acusación constitucional en contra de la jueza que presidió la comisión que le dio la libertad condicional al único detenido en el brutal caso.

De acuerdo a lo que señaló el parlamentario en ‘Bienvenidos’, presentará esta acción el lunes contra «la ministra de la Corte de Apelaciones que presidió este comité de libertad condicional, por notable abandono de deberes, por negligencia inexcusable, ya que no es la primera vez y se puede volver a repetir, una persona que se dejó en libertad con informe negativo».

«Pasó ahora, pero nada no dice que pueda volver a ocurrir, la negligencia que hubo al no considerar un informe lapidario por parte del jefe del establecimiento de Gendarmería con respecto que no tenía que ser puesto en libertad. Tiene que haber las responsabilidades correspondientes y nosotros vamos a presentar una acusación constitucional contra la ministra» agregó Longton.

Hay que recordar que en el 2005, Hugo Bustamante fue condenado a 27 años de prisión por el doble homicidio de su pareja y el hijo de ella de tan solo 9 años. Pero finalmente terminó cumpliendo solo 11 años, ya que en 2016 se le otorgó la libertad condicional.

De acuerdo a lo reportado por Meganoticias, la jueza Silvana Donoso explicó en 2016 tras la masiva liberación por buena conducta que «cualquier informe que emita Gendarmería no es vinculante para la comisión. Los informes que eran desfavorables, lo eran en términos que todavía no tenían conciencia de lo que iban a hacer en el medio libre, que no tenían grandes redes familiares, no dicen relación con los requisitos legales».