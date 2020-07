El tierno mensaje que le dedicó Laura Prieto a Julio César Rodríguez En una de las últimas publicaciones de Julio César Rodríguez, su ex polola Laura Prieto le dedicó un bello mensaje de buena onda.

A raíz de la celebración del Día Mundial del Perro, que fue este 21 de julio recién pasado, Julio César Rodríguez compartió dos fotitos de su mascota. Junto con las que escribió un lindo mensaje para celebrar esta fecha.

«En tu día mi Blanca hermosa! Te adoro!!! Aún recuerdo cuando te vi botadita en la calle afuera de la casa!!! Fiel compañera, la más alegre cuando llego a casa, la que me mira con los ojitos con más amor, la que se acuesta conmigo escondida por las noches», partió escribiendo.

«Laura (Prieto) me dijo cuando te dejo en casa: ‘no me la llevo por que es la que más te ama y será tu compañera por siempre…’ y no estaba equivocada. Amor para todos los perritos del mundo!!!!» cerró Julio César.

Tras esto, Laura, su expareja, le dejó un tierno comentario en la postal. «Lindo Julito. Los quiero mucho a los dos!!! Yo siempre me acuerdo la mañana que la lleve a casa y choqué el auto, pensé que me ibas a retar y miras a la blanca y me miras a mi y me dices… ‘a ella la voy a cuidar yo’», dijo.