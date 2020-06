Raquel Argandoña se enfureció con coach de Jhendelyn Nuñez en ‘Bailando por un sueño’ "Cada vez que me discutan mi nota, les voy a bajar un punto" lanzó Raquel luego de que la coach saliera a defender la coreografía.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de ‘Bailando por un sueño’, el cual no estuvo protagonizado por los participantes y sus coreografías, sino por Raquel Argandoña, quien vivió un tenso momento con la coach de Jhendelyn Nuñez, tras la presentación de la modelo.

Resulta que a la Quintrala no le gustó el baile árabe de Jhendelyn, ya que según ella, quedó al debe. «Este baile se caracteriza por ser sensual y sugerente, pero me pasó algo contigo esta noche. Me faltó más movimiento de cadera, de abdomen y pelvis. Creo que le bailaste mucho a tu pareja, y en este baile la sensualidad la tiene la mujer».

Sin embargo, Daniela Martínez, coach de la chiquilla, interrumpió a Raquel con la explicación del baile: «Me gustaría aclarar que la historia que nosotros quisimos contar, es que Yerko se encuentra con esta jaula encantada donde está Jhendelyn encerrada por un hecho, y el objetivo era encantarlo a él».

También te puede interesar: Raquel Argandoña se une a su hija para repartir cajas de mercadería

Sin embargo, esto no le gustó a Argandoña, quien dijo que no tolerará los «reclamos» de los coaches: «Me molesta que siempre las coaches nos rebaten, la opinión y la nota que nosotros les ponemos. Les quiero decir que cada vez que me discutan mi nota, les voy a bajar un punto».

La jefa de los coaches, Brigitte Kattan, interrumpió, diciendo: “Raquel es nuestro trabajo“. Y Daniela complementó: “No estoy discutiendo la nota, y es primera vez que hablo con lo que dicen ustedes“.

Sin embargo Argandoña no dudo en contestar categóricamente. «No quiero discutir contigo, no quiero ser mala onda, es mi nota y quiero que se me respete».