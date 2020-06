Diputada denunció que recibió una caja de mercadería: «Me parece a mí que es una vergüenza» A través de su cuenta de Twitter, la diputada del Frente Amplio Natalia Castillo, aseguró que le fue entregada una caja de mercadería.

Utilizando su cuenta personal de Twitter, la diputada Natalia Castillo hizo una grave denuncia, al señalar que recibió una de las cajas con mercadería entregadas por el Gobierno, las cuales se supone están destinadas a las familias más vulnerables durante la crisis por el Covid-19.

En el video, se puede ver a la diputada de Revolución Democrática revisando el contenido de la caja. «Me llegó a mi casa, a mi domicilio particular, una de las cajas que están destinadas a las familias más vulnerables del país», explica. «Yo no sé con qué criterio están repartiéndose esas cajas que hace que le llegue a una diputada de la República en condiciones que hoy día hay familias que realmente no están pudiendo parar la olla».

«Me parece a mí que es una vergüenza cómo el Gobierno ha utilizado esto de las cajas para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado de que esto efectivamente le llegue a las familias que más lo necesitan», remarcó Castillo.

Hoy entregaron en mi casa una de las cajas de alimentos destinadas a paliar la crisis del #covid19 a familias más vulnerables. ¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega? 👇 pic.twitter.com/GBRBamZn2B — Natalia Castillo (@ncastilo) June 12, 2020

Entrevistada por Radio ADN, la parlamentaria frenteamplista habló de esta entrega. «Estoy sorprendida e indignada con esta situación. La verdad es que es bastante incomprensible», sostuvo Castillo, quien puntualizó que vive en la comuna de Ñuñoa y que las cajas se entregaron en todo su barrio.

Explicó que la caja la fue a dejar una persona directo a su domicilio en Ñuñoa. «Que me llegue una caja, encuentro que es un escándalo. No puede ser, bajo qué criterio. Jamás he postulado a algún beneficio social, no estoy en el Registro Social de Hogares. No soy de las personas más vulnerables del país», subrayó.