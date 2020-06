Michelle Carvalho sacó aplausos con coqueta fotito luciendo su figura A través de su cuenta de Instagram, Michelle Carvalho publicó una picarona postal desde una bañera, llenándose de piropos.

Durante la jornada del domingo, Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores de Instagram luego de que compartiera una versión «glitter» de una fotografía que había publicado hace algunos meses atrás.

En las dos postales, la original y retocada, la ex chica reality aparece con un bikini posando en una bañera. «Ser feliz no consiste en hacer lo que quieras , si no amar lo que haces», fue el mensaje con el que acompañó la postal en diciembre.

Ahora, una página que se dedica a hacer collages y retoques en fotografías, editó la sensual fotito de Michelle Carvalho, agregándole tonos dorados y plateados, mientras que en el fondo aparecen unas nubes y mariposas.

Tras compartir la instantánea, la brasileña se llenó de halagos por parte de sus seguidores. «Pero cómo brillas!!!»; «Sonrisa pa’ linda que tienes!»; «Que bella, para que tanto glitter si brillas más que eso baby» y «Eres divina», fue algunos de los mensajes que recibió.