Julio César Rodríguez ya tiene fecha de regreso para ‘Contigo en la Mañana’ Luego de confirmarse su recuperación de Covid-19, Julio César Rodríguez ya tiene fecha para regresar al matinal de Chilevisión.

Hace algunos días te contamos que finalmente Julio César Rodríguez fue dado de alta tras su contagio de Covid-19. El propio animador de ‘Contigo en la Mañana’ dio a conocer a través de redes sociales que ya está mucho más recuperado e incluso volvió a su trabajo en radio.

Durante esta semana su compañera Monserrat Álvarez regresó a la conducción, acompañada de Jean Philippe Cretton, así que de acuerdo a una entrevista con el diario La Tercera, el animador retomará sus labores en el manital de Chilevisión el próximo 15 de junio.

«Me siento súper bien hoy día, me pillaste en el mejor de todos los días que he tenido. Yo hice el viernes 22 de mayo el programa súper mal, ya estaba enfermo, con dolor de cabeza, con fiebre, con dolor de cuerpo. De hecho cuando lo estaba haciendo, cuando salió (el ministro Jaime) Mañalich (en el reporte diario) me fui a acostar un rato,» comentó Rodríguez al medio nacional.

Siguiendo por esa línea, el periodista se refirió a su contagio y al examen que en un principio salió negativo, razón por la que siguió haciendo el programa desde su casa. «Pucha, ya había ido a buscar a mi hija, ya tenía armado el panorama porque era 21 de mayo, entonces me tuve que quedar con todos en mi casa, infecté a todo el mundo. Estuve seis o siete días pensando que no tenía y sí tenía».