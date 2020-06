«Feliz de mi piel negra» Betsy Camino publicó potente mensaje en redes sociales Uniéndose al movimiento contra el racismo que está en su mayor apogeo, Betsy Camino publicó un potente mensaje con una bella foto.

Durante los últimos días Estados Unidos ha estado en medio de una serie de protestas, tras la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de un policía, por lo que en redes sociales se han creado varias campañas en las que Betsy Camino decidió formar parte.

Es en este contexto que la cubana publicó una bella fotografía en su cuenta de Instagram, donde quiso entregar un potente mensaje sobre su color de piel y cómo todos debemos amarnos a nosotros mismos.

«Feliz de mi piel negra. (Tengo que decir que me encanta mi tono). Siéntete orgulloso de quien eres siempre que hagas buenas acciones! La piel es solo una portada. Muchas veces me han dicho negra K, negra m .. etcccc y ??? Que me hace diferente??? Sangre roja igual que todos y con mis metas claras. Creciendo cada día más y dando todo por los que AMO. Eso es lo importante!!! a todos mis seguidores sean el color que sean lo que cuenta, es lo somos de adentro» escribió Betsy junto a la postal donde luce una transparencia.

Obviamente que de inmediato la participante de ‘MasterChef Celebrity’ se llenó de buenos comentarios por parte de su seguidores. «A mí me encanta tu tono», «Eres hermosa», «Me encantas», «Te amo», «Bellísima y sencilla», «Qué importa el color si al final vamos a terminar donde mismo, en la tierra!!! Además el color le vino a poner sabor, ritmo, calor y alegría a este país gris».

Hay que mencionar que el movimiento contra el racismo tomó aún más poder en Estados Unidos durante estos últimos días, a partir de la muerte de George Floyd, quien fue sofocado por un policía blanco, quien mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd por 8 minutos y 46 segundos hasta causarle la muerte.