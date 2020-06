Cecilia Bolocco se confesó sobre la enfermedad de su hijo: «Mis dudas eran infinitas» En una reciente entrevista, Cecilia Bolocco se refirió a los duros meses que vivió cuando a su único hijo le detectaron un tumor cerebral.

Recientemente Cecilia Bolocco dio una entrevista a la revista Velvet, donde se sinceró sobre el año más difícil de su vida, el cual estuvo marcado por el tumor cerebral que le detectaron a su hijo Máximo.

En la edición que saldrá a la venta este 6 de junio, la ex- Miss Universo contó que durante la operación de su hijo «mis dudas eran infinitas. Por supuesto que tenía miedo: miedo a perderlo, a separarme de Máximo, a que le pasara algo tremendo en el proceso, a que perdiera la vista, que quedara sordo, que después no pudiera caminar».

Tras luchar por la salud de su hijo en este «túnel de la muerte», como ella lo describe, Cecilia Bolocco aseguró que ella cambió.

«Con todo lo que viví con Máximo en realidad morí y nació una nueva Cecilia. Es imposible pensar en mí como hace dos años», señaló, para luego agregar que todo esto tuvo como consecuencia un gran desgaste físico y emocional.

«Llevaba meses sin dormir y físicamente estaba débil, me caía todo el tiempo. Imagínate, sin dormir, sumado a la tensión, el apuro, la angustia de no saber para dónde ir. En un estado de indefensión tan grande, de no saber qué hacer», agregó Cecilia Bolocco.