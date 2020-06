Angie Jibaja reapareció en redes sociales con radical cambio de look Con un sentido mensaje Angie Jibaja compartió una postal de su nuevo look, tras pasar por un complicado momento personal.

No cabe duda que estos últimos meses no han sido para nada fáciles para Angie Jibaja. Pues la ex chica reality ha estado involucrada en una gran cantidad de polémicas, relacionadas con la violencia, drogas y también problemas familiares tras perder la custodia de sus retoños.

Por lo mismo que había estado más alejada de sus redes sociales, donde la última vez que había publicado algo fue el 11 de mayo. Pero, la modelo peruana dio nuevamente señales de vida con una potente reflexión y también un radical cambio de look.

Y fue a través de su cuenta de Instagram, donde compartió su nueva imagen, en el que se le ve con el pelo gris y lentes de contactos del mismo color. «Holaaaaa no es fácil ok pero lo estoy haciendo🙂», comenzó escribiendo Angie Jibaja junto a la postal.

«O todo , 0 personas que no nos hacemos bien , 0 todo lo que me restaba. Con ganas de recuperar lo que perdí y después de lo que me paso , motivada por ustedes que nunca me fallan», continuó escribiendo la también actriz.

Junto con lo que agregó: «Ustedes pueden poner en YouTube Angie Jibaja y verán muchos videos que los cuelgan empresas productoras que son las que han generado ingresos a costa mía , también hay videos de ustedes que no me molestan , me encantan , solo dije ;en que estoy? Porque no hago nada al respecto ? Les pregunté a ustedes mismos que podía hacer , para que me den sus sugerencias, es por eso que trabajaré en ello , en volver con todo . Los amoooooo».

La foto tiene más de 22 mil me gusta y cientos de comentarios. «Hermosa mi Angie . La mejor. Nadie entiende lo que realmente eres y lo que sientes . Para mi eres una mujer fuerte . Bendiciones», «Hermosa, pronto vas a recuperar todo solo queda seguir adelante y con muchas fuerzas ante todo 💞» y «Fuerza Angy recupera todo 👏👏👏», fueron algunos de los comentarios que recibió.