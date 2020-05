Yamna Lobos sorprende con osada fotito a pocos días de convertirse en mamá A través de su cuenta de Instagram, Yamna Lobos se llenó de aplausos luego de subir una atrevida postal con un bello mensaje.

No cabe duda que por estos días Yamna Lobos se encuentra más que ansiosa por la llegada de su primera retoña, pues se encuentra en los últimos días de su embarazo, el cual ha mostrado casi completo en redes sociales.

Es más, recientemente te contamos que mostró el bolso que llevará a la clínica y ahora, cuando va por la semana 38, la bailarina sorprendió con una foto muy coqueta, la cual acompañó con una potente reflexión dedicada a su retoña.

«Atrevidaaa!!! Diría mi abuelita… Osada diría yo jajajaja… Pero así he sido toda la vida! Jugada y valiente, idealista y soñadora a morir! Poco terrenal y ser así muchas veces me jugó en contra. Pero si no te equivocas, cómo aprendes? Eso discutía con mi madre siempre, en fin», comenzó señalando Yamna.

«Lo lindo de vivir y crecer es aprender y sí que lo he hecho. Ahora me tocará a mí cumplir ese rol y enseñar de lo que se trata la vida… Así que hija: Camina por la vida con valentía sin miedo, debes llevar la frente en alto siempre orgullosa de ti misma, sincera, honesta y con humildad en tu corazón para poder comprender a los demás y lo que la vida te depare».

Para cerrar, Yamna Lobos agregó en el bello mensaje para su retoña: «Aquí te espero, mirando hacia el futuro llena de sueños y experiencias para que seas la mujer que quieras ser».