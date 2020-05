Encuentran viva a adolescente perdida hace un mes en Concepción La adolescente de solo 14 años, quien se encontraba perdida desde el pasado 8 de abril, fue hallada con vida junto a un hombre de 34 años.

Desde el pasado 8 de abril que Florencia de solo 14 años se encontraba desaparecida. La adolescente fue vista por última vez en la plaza Condell de Concepción. Pero afortunadamente durante este jueves se dio a conocer que fue encontrada con vida.

Según lo informado por Meganoticias, la joven permanecía en una vivienda del barrio universitario de la ciudad, junto a Cristián Chávez, un hombre de 34 años con quien mantenía contacto a través de redes sociales. De acuerdo a la Policía de Investigaciones se informó que la menor está en buenas condiciones de salud.

Hay que recordar que luego de que no supiera nada sobre su paradero, la madre de la adolescente interpuso una denuncia por presunta desgracia, lo que comenzó una investigación. De acuerdo a testigos, la última vez que vieron a Florencia, esta se había subido a un furgón cerca de una bencinera.

Por otro lado, la madre del la menor ya tenía sospechas respecto a que su hija se había escapado con este sujeto, quien por meses le enviaba «mensajes de amor», los cuales eran correspondidos por Florencia.

«Este chico empezó a mandarle mensajes amosoros a ella hace como ocho meses y yo se los pillé, eran correspondidos de parte de ella también. Pero ella tiene 14 años, no es mayor. Yo la castigué, hablé con él. Luego yo a ella le he revisado el teléfono y nunca vi nada, no le encontré nada hasta ahora que ella se fue» señaló la mujer a ‘Mucho Gusto’.

Finalmente, hay que mencionar que al ser hallados, el sujeto ingirió una sustancia desconocida, por lo que actualmente se encuentra internado en un centro asistencial.