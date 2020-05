Detalle en fotito de la infancia de Vale Roth sorprendió a sus seguidores A través de su cuenta de Instagram, Vale Roth compartió una postal de su niñez, pero lo que más llamó la atención fue un detalle de cómo lucía.

En estos días de cuarentena, Vale Roth ha estado más que activa en sus redes sociales, constantemente compartiendo contenido de su vida diaria. Es más recientemente sorprendió al anunciar que inició un nuevo emprendimiento, haciendo clases de acondicionamiento físico de manera online.

Pero durante estos días, la bailarina llamó la atención de sus seguidores al compartir una postal de cuando solo tenía 9 añitos, en la que aparece desde la playa.

«Foto que me mando mi prima hermosaa tenía 9 años @noellethomas9 me acuerdo perfecto estábamos pescando en pucon . igual me siento mal por ese pequeño pez por que teni que tirarlo al agua y no lo hice por que dije que era mi primera pesca 😿 no me reten 🙏» escribió Roth para acompañar la postal.

Eso sí, el detalle que más sorprendió a los seguidores de la participante de ‘Bailando por un sueño’, es que a esa corta edad, la ex gimnasta ya tenía marcados los abdominales, cosa que de inmediato apareció en los comentarios.

«Desde chica eras gimnasta? Que seca»; «Ya tenias abs a los 9 años jajajaja te pasaste»; «Tenias medios músculos a esa edad 😱»; «Nótese que ya tenías calugas!!! Jajajaja» fueron algunos de los comentarios que recibió Vale Roth.