Senado aprueba proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos en pandemia Está medida para evitar el corte de servicios básicos, beneficiaría en medio de la pandemia al 40% de las personas más vulnerables.

Durante la tarde de este miércoles, el Senado aprobó el proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia por el coronavirus.

La medida se aprobó con 30 votos a favor, 9 abstenciones y no hubo rechazos a la medida. Por lo que ahora se pasará al segundo trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas, para que sea revisado.

Hay que recordar que este proyecto de ley establecería que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, de electricidad y de gas no podrán cortar el suministro por deuda. Esto incluye tanto a domicilios como residenciales, hospitales, cárceles, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas (ventas anuales de hasta 2.400 UF).

Por otro lado, en el caso de los servicios telefónicos de red fija o móviles, y de acceso a internet, los clientes podrán pedir un cambio transitorio de su contrato por uno ‘básico solidario‘. Esto aplicará por tres meses.

En caso de deuda, podrán ser pagadas en cuotas de hasta 12 meses, sin intereses.

La medida beneficiaría al 40% de la población más vulnerable, incluyendo adultos mayores, trabajadores independientes y trabajadores que cobren Seguro de Cesantía.