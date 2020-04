Sargento Rap anunció que será papá junto a su nueva polola A través de su cuenta de Instagram el ex de Ignacia Michelson confesó que junto a su nueva polola, Camy G se convertirán en padres.

El ex participante de ‘Resistiré’, Sargento Rap, se hizo conocido en nuestro país gracias a su paso por el reality, pero sobretodo por su polémica relación con Ignacia Michelson.

Los tortolitos vivieron un intenso romance, pues incluso dieron a conocer que ambos esperaban un hijo, el que perdieron al poco tiempo. Luego de esto esto, su relación llegó a su fin, así que el mexicano volvió a su tierra natal.

Y en este tiempo Sargento demostró que ya dio vuelta la página completamente, pues retomó la relación que tuvo con su novia de años atrás, la cantante uruguaya conocida como Camy G.

Pero ahora último el mexicano sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que tendrá un hijo con ella. En la publicación compartió una foto de Cami mostrando su pancita, con un sentido mensaje.

«Seré breve y tocaré temas que no había tocado antes. Tengo un hijo muerto, tenía nombre, un cambio de ropa, un principio difícil y mucha gente a la expectativa», partió escribiendo Sargento.

Luego agregó: «De ser lo mejor que me había pasado en la vida pasó a ser lo peor en segundos. Fue una llamada la que me tumbó el teléfono, después la noticia la que me tumbó la vida, el dolor me quitó a Dios de encima, el aguante, el estar lejos de mi familia en el balcón 17, el adiós».

Sargento reveló que no volvió bien a México. «Me quedé sin fuego y volví a casa callado y sonriendo a decirle a mis padres que todo está bien, de ahí con raza, alcohol, drogas, música, soledad, agresividad, problemas graves, sin importar nada importando todo», señaló.

«Entre tanto vivo apareció quien menos esperaba y quien más anhelaba tener a mi lado, Camy G (…) Me comporté como un idiota en mil ocasiones y soportó y soportó como nadie debería, ella vio en mi algo hace más de 4 años y se aferró a nuestro amor tanto que le debo esta vida nueva que llevo con ella, tratamientos psiquiátricos, equilibrando las órbitas», relató Sargento.

Y ahí confesó que «desde hace 4 meses me enteré que iba a ser papá con la mujer que amo, estoy más feliz que nunca, mi familia igual de verme bien con alguien que me vuelve loco, el amor es divertido y esta aventura que estoy teniendo aún más».

Por último, contó que sábado sabrán el sexo del bebé. «Por ahora todo marcha Perfecto Perfecto Perfecto. Tengo a mi Luz en camino. @camygmusic Me salvo la vida para darme otra», señaló.