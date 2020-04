Luis Jara se defiende de críticas por no apoyar a abuelita: «Yo nunca haré público lo que hago por los demás» Luego de recibir una gran cantidad de críticas por no apoyar económicamente a abuelita que no recibió bono, Luis Jara salió a defenderse.

La mañana del martes ocurrió una inesperada situación en medio del matinal ‘Mucho Gusto’, esto luego de que una abuelita contara que no le fue otorgado el bono Covid-19 y que de la nada un hombre apareciera y le regalara 100 mil pesos de su pensión. Obviamente que esta situación de inmediato generó aplausos entre los televidentes, pero al mismo tiempo llenaron de críticas a José Miguel Viñuela, Diana Bolocco y Luis Jara, pues de acuerdo a ellos la emoción fue solo para la cámara y no hicieron mucho por ayudar a la señora Norma. «Aparte de llorar cooperarán con algo?», «¿y el programa, por qué no ayudó a la abuelita?», «qué vergüenza, ¿alguien del canal fue capaz de ayudar a esa abuelita?», «ganan mucha plata y más que regalar tres lágrimas no hicieron nada más» y «los de la tele son sólo buenos para llorar» fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante en su cuenta de Instagram. También te puede interesar: Luis Jara saca carcajadas con videos en Tik Tok Es por lo mismo que Jara decidió salir a aclarar esta situación a través de redes sociales, dando a entender que sí había ayudado a la abuelita, solamente que no en pantalla. «Fue una mañana muy emotiva. Doña Norma recibió mucho cariño y ayuda. Yo no acostumbro a contar lo que hago por los demás. Menos en cámara. Me da pudor. Pero quédate tranquila, ella recibió mucho soporte desde el primer momento y yo y mi familia, felices de ayudar anónimamente» respondió el animador a una seguidora. «Yo nunca hago ni haré público lo que hago por los demás. No es mi estilo. Para tu tranquilidad, recibió más que cariño. Y mi corazón quedó feliz de poder ayudar. Pero insisto, jamás me verás haciéndome el caritativo en cámara. No me siento cómodo» agregó Luis Jara. Para finalizar aseguró que «jamás usaría la TV para hacerme el lindo. Mi conciencia y mi corazón quedaron plenos. Jamás me verás haciéndome el bueno por la TV para que me adulen. Espero lo comprendas».