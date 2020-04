Luis Jara reflexiona tras visitar La Vega: «Me dejó impactado el nivel de desinformación» Tomándose un tiempo en medio del 'Mucho Gusto', Luis Jara quiso comentar su experiencia visitando la Vega en medio de la crisis por el coronavirus.

La mañana de este viernes, Luis Jara visitó La Vega Central para hacer un despacho en el matinal ‘Mucho Gusto’, mostrando los precios de frutas y verduras a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Al animador se le pudo ver durante toda su visita utilizando mascarilla y guantes. Así que al volver al estudio quiso hacer una importante reflexión frente a lo que vio en el popular lugar.

«Me veo obligado a decirlo, va a parecer bastante impopular» comenzó diciendo Jara, asegurando que a pesar de tomar todas las medidas sanitarias necesarias para hacer el despacho, vio que pocas personas se preocupaban por hacer lo mismo.

«Me dejó impactado y preocupado el nivel de desinformación, lo digo de manera respetuosa, el nivel de ignorancia de lo que significa llevar esto al día a día» señaló el cantante.

Luis Jara aprovechó de ejemplificar que en lugar, varios pensaban que solo con usar mascarilla ya se estaban cuidando del virus. Es más, algunos le mencionaron que creían que todo era una exageración por parte de las autoridades.

«No estoy transmitiendo algo que se me ocurrió a mí. Tengo la obligación de informarles lo que percibí en un lugar tremendamente popular (…) quiero que la gente de la Vega Central me disculpe, pero esto va a generar conciencia, porque no la hay» agregó Jara, causando sorpresa entre los presentes.

Finalmente aprovechó de enviar un mensaje a las autoridades y al público sobre las precauciones sobre el Covid-19. «Las autoridades probablemente no han hecho el especial énfasis en la información, nosotros hacemos programas de 5 horas, pero no es suficiente (…) como seres individuales, tenemos la obligación de responsabilizarnos cuando salimos a la calle».