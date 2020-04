Así luce la protagonista de ‘Xica da Silva’ a 24 años del estreno de la teleserie La actriz brasileña Taís Araujo comenzó a actuar cuando tenía solo 17 años y así luce ahora a más de dos décadas de la popular teleserie.

La telenovela brasileña «Xica da Silva» es una de las más recordadas en Latinoamérica, debido a que fue transmitida en la mayoría de los países de habla hispana. Y por supuesto, fue la que hizo mundialmente conocida a su protagonista, la en ese entonces joven actriz Taís Araujo.

En ese entonces, la brasileña tenía solo 17 años, pero se convirtió en toda una estrella de la televisión. A pesar de que ya han pasado 24 años desde el estreno de la telenovela y desde que se hiciera famosa, el tiempo parece no pasar por ella.

Actualmente, la intérprete tiene 41 años, y es una usuaria activa en Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores. Con ellos comparte postales de su día a día y su trabajo como actriz, dejando en evidencia que sigue siendo tan bella como en esos primeros años en la TV.

Por lo demás, a comienzos de este años Tais recordó su paso por «Xica de Silva», comentando lo importante que fue para ella este rol: «Vi esta apertura de Xica da Silva y me conmovió mucho. Me han pasado muchas cosas por la cabeza: ¡En 2020 la telenovela cumple 24 años! ¡Hay una generación entera que no ha visto esta historia!», partió comentando Araujo junto con el video de la famosa entrada de la telenovela.

«Han pasado tantas cosas en mi vida, cuántas personas increíbles han pasado y me ayudaron a ser quien soy. Los que me siguieron, los que se quedaron en el camino, les agradezco el viaje. Tantas alegrías, algunas lágrimas y mucha vida», agregó.

Al debutar en «Xica da Silva», Tais pasó a la historia al convertirse en la primera actriz negra en tener un papel protagónico en una telenovela en Brasil. Luego de esto continuó con una exitosa carrera en la actuación con participaciones en éxitos internacionales como «Da Cor do Pecado», «Viver a Vida» y «Cheias de Charme».