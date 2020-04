Hugo Valencia y su despido de TVN: «Me están cobrando un traje de 30 lucas» Tras ser desvinculado de TVN, Hugo Valencia se fue de tarro y contó que desde la señal le pidieron que devolviera el traje que usó en Olmué.

Unas semanas se dio a conocer sobre de la desvinculación de TVN de Chiqui Aguayo y Hugo Valencia. En una transmisión por Instagram, ambos hablaron de su salida y cómo a la humorista no le pagaron fuero maternal.

Pero otro nuevo antecedente contó el periodista de espectáculos en su programa de Instagram, donde estuvo con la comediante, y está relacionado al Festival de Olmué.

«En enero hice el Festival de Olmué, en febrero (el Festival de) Viña, que nos fue la raja, nos fue súper bien en sintonía. Yo dije ‘voy pero como cañón…», partió contando Valencia.

Luego agregó: «Los días del Festival salía todos los días en el diario. Y en marzo: coronavirus, pá la casa». Incluso señaló que «no hay que creer nada a la gente de la tele, es muy mentirosa».

Siguiendo por esa línea Valencia se fue de tarro y confesó que le hicieron un pedido desde la señal. «Me pidieron que devolviera la ropa que había sacado para el Festival de Olmué. Hueona, te lo juro».

También te puede interesar: Chiqui Aguayo y Hugo Valencia hablaron sin filtro de su despido en TVN

El periodista relató: «Para el Festival, la gente no sabe, dos días antes de irnos me dijeron ‘tienes que ir a comprarte ropa’. Y yo partí solo al mall a comprar a Falabella. Ahí me compré la ropa para el Festival de Olmué y ahorré una cantidad de plata heavy».

Pero hubo «uno de los trajes lo tenía acá en la casa todavía, porque no lo había llevado, y me escribieron la semana pasada: ‘Oye, cuando vengas a buscar tu finiquito tienes que devolver el traje’. Un traje de 30 lucas me lo estaban cobrando. Treinta lucas…».

En eso, Chiqui también contó que «primero me llamaron para decirme que estaba listo el vale vista (ríe) y después para decirme que si tenía ropa».

«Y yo no tengo ropa, nunca me prestaron ropa. Me vestía como las hueas… qué me van a prestar ropa (sic)», añadió la comediante, quien señaló que su situación era «tan irregular» y que por eso «yo no tengo que firmar nada”.

«Yo soy tan poco rostro (…) que tengo que ir a cobrar mi vale vista al banco, con cuarentena, con coronavirus, hacer la cola y decir ‘oiga, vengo a ver (si está mi vale vista)’», expresó.

Luego, Chiqui expresó que siempre hubo un ‘ninguneo’. «Para transparentar, cuando yo me decía ‘la rostro’, yo me reía de mí misma. La gente (decía) ‘oh, la hueona se cree rostro’. Efectivamente yo me creía, pero siempre supe que no lo era. El ninguneo fue constante, uno tras otro», añadió.

«Es más, les voy a transparentar que recién fui a cobrar enero y febrero, porque me lo debían», reveló la comediante.