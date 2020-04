«Estamos casados» Jean Philippe Cretton bromea sobre su ‘relación’ con Pamela Díaz En una nueva entrevista Jean Philippe Cretton nuevamente desmintió los rumores sobre una posible relación con Pamela Díaz de una divertida forma.

Hace tiempo corren fuertes rumores de que Pamela Díaz estaría en una relación con Jean Philippe Cretton, es más, hace algunos días en el programa de farándula ‘Me Late’, aseguraron que ambos ya llevaban seis meses de relación.

Ante esto, Jean Philippe mencionó en el programa podcast ‘Amables Oyentes’ que «estamos casados en realidad, pero no quisimos decirlo, ja ja». Algo más en serio, comentó que «no entiendo muy bien de dónde viene el chisme. Es la situación de la ‘Negra’, también le cuelgan a Julián, sólo parece que eso ha pasado más piola».

«Yo creo que tiene que ver con la necesidad de chimuchina dado el contexto. Tenemos que entretenernos con algo», apuntó.

En conclusión, Jean Philippe Cretton expresó que «quizá hace algunos años me hubiera dado lata, pero hoy digo ‘da lo mismo’. No es que deba plata o que estafé a alguien, creo que esos son temas realmente embarazosos. Esto no es más que un juego y una cuestión entretenida».