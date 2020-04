Juran que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton pololean hace seis meses A pesar de que Pamela y Cretton han desmentido en varias oportunidades que estén juntos, los rumores indican que llevan tiempo en una relación.

Desde hace algunos meses que está circulando el rumor de que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton tendrían algo más que una amistad, pese a que ellos se han encargado de decir lo contrario.

Es más, hace algunas semanas, la Fiera comentó en una transmisión en vivo de Instagram que “la gente dice por qué no invitas a salir… Señora, nosotros no somos pololos, somos amigos, no tenemos nada. O si no no podría llamarlo poh, sería descarada”.

También te puede interesar: "Somos muy ignorantes": Pamela Díaz y Camila Recabarren se ríen de su chascarro

Sin embargo, el programa Me Late de TV+, conducido por el Huevo Fuenzalida, aseguró que la pareja de animadores de CHV sí tienen una relación sentimental.

En esa línea, aseguraron que Pamela y Jean Philippe están juntos hace aproximadamente seis meses, pero que ya preferido mantener su romance en privado.